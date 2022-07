Seuls les fonds monétaires ont collecté sur la semaine écoulée

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs ont été particulièrement frileux cette semaine en matière de sélection de fonds. Entre le 14 et le 20 juillet, la collecte s’est encore une fois principalement portée sur le monétaire, la dette souveraine et les grandes capitalisations américaines, selon le « Flow Show », le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research.

Les fonds monétaires ont reçu 3,5 milliards de dollars (3,45 milliards d’euros), un chiffre toutefois en fort ralentissement par rapport aux 15,1 milliards de la semaine précédente. La classe d’actifs reste néanmoins la seule à avoir enregistré une collecte positive, car l’obligataire a rendu 8,2 milliards, les fonds actions 4,5 milliards, et les stratégies sur l’or 1,8 milliard.

Dans l’obligataire, seuls les fonds de dette souveraine ont encore une fois enregistré une collecte positive. Mais, avec seulement +0,9 milliard, celle-ci est particulièrement faible par rapport aux flux des dernières semaines. Les fonds de dettes souveraines au nominal ont été préférées, avec +1,7 milliard, tandis que ceux de titres indexés à l’inflation ont rendu 0,8 milliard. Dans les autres catégories, les fonds de dettes d’entreprise investment grade ont décollecté 3,4 milliards, ceux de dette high yield 1,5 milliard, et ceux de dette émergente 2,4 milliards.

Dans l’univers actions, les investisseurs ont favorisé les stratégies exposées au Japon, avec 0,5 milliard d'entrées nettes. Les autres zones géographiques ont, elles, souffert de retraits, avec -2 milliards pour les fonds européens, -0,9 milliard pour les fonds émergents, et -0,7 milliard pour les fonds américains. Dans cette dernière région, ce sont les fonds de grandes capitalisations qui ont tiré leur épingle du jeu, avec 2 milliards de dollars de collecte, suivis par les fonds sur le secteur de la santé (+0,9 milliard). A l’inverse, les fonds sectoriels des matériaux ont rendu 2,1 milliards de dollars, les stratégies value 1,9 milliard, et celles exposées aux petites capitalisations 1,7 milliard.