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SES va déployer un réseau de satellites MEO de nouvelle génération
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:46

SES annonce le déploiement à venir de meoSphere, un réseau de satellites de nouvelle génération en orbite terrestre moyenne (MEO) destiné à être opérationnel d'ici 2030 et conçu pour augmenter significativement la capacité de son réseau MEO.

Le programme associera les propres charges utiles de SES définies par logiciel, développées et fabriquées au Luxembourg, avec un total initial de 28 plateformes satellites à haute puissance développées par K2 Space, représentant la 1ère phase du déploiement plus large de meoSphere.

Cette collaboration offre à SES un contrôle plus strict sur les éléments clés de la chaîne d'approvisionnement, condense le calendrier de construction et lui permet de gérer les plannings et les coûts avec précision, posant ainsi les bases de la scalability future.

Réseau MEO de nouvelle génération de SES, meoSphere augmentera considérablement la capacité mondiale haut débit et la vitesse de données des utilisateurs, tout en réduisant la taille et les coûts des terminaux.

"Le réseau est conçu pour répondre à la demande croissante de connectivité sécurisée, stable, fiable et résiliente sur les marchés gouvernementaux, de la mobilité et des télécommunications fixes", explique SES.

L'architecture meoSphere permettra à l'opérateur luxembourgeois de faire évoluer le réseau au fil du temps au-delà des 28 premiers satellites. L'échelle du réseau sera déterminée par la demande du marché.

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