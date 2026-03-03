 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SES s'associe au fournisseur de technologies IoT Advannotech pour les agriculteurs sud-africains
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 16:53

SES s'associe au fournisseur de technologies IoT Advannotech et à d'autres prestataires de services pour mettre la technologie au service des agriculteurs sud-africains.

Ce projet permettra aux jeunes agriculteurs de se familiariser avec l'agro-industrie axée sur les données tout en participant au Réseau régional Enterprising Africa (EARN), un programme pratique alliant agriculture, compétences commerciales et innovation pour favoriser la réussite.

Le programme vise à tirer parti de la technologie pour lutter contre l'insécurité alimentaire et stimuler la croissance économique grâce à une ferme-école climato-intelligente à Centurion, en Afrique du Sud. Une phase pilote de validation de concept de trois mois a été menée avec succès.

Grâce à l'IoT par satellite et aux capteurs LoRaWAN (réseau étendu à longue portée), le projet surveille l'humidité et la température du sol, les niveaux d'eau et des facteurs environnementaux tels que la lumière, le CO?, l'humidité et la température de l'air. Connecté par les satellites de SES ce système permet de fournir des données en temps réel, même dans les zones reculées.

" Désormais, grâce aux informations reçues sur son téléphone ou son ordinateur, on sait précisément quand arroser. Cela permet d'économiser de l'énergie et de préserver l'eau, une ressource très limitée. " a déclaré Joshua Ngoma, fondateur et principal facilitateur d'Enterprising Africa Regional Network.

" Ce projet a démontré que l'Internet des objets par satellite en agriculture aidera les agriculteurs à prendre des décisions basées sur les données pour des rendements plus élevés et une agriculture plus durable, quel que soit leur emplacement ", conclut Hans Geldenhuys, directeur Afrique chez SES.

Agriculteurs en colère

Valeurs associées

SES
6,6000 EUR Euronext Paris -1,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank