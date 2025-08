SES remporte un contrat de 89,6 MUSD avec l'Armée US information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 16:03









(Zonebourse.com) - SES annonce que sa filiale à 100 %, SES Space & Defense, a obtenu un contrat de cinq ans d'une valeur de 89,6 millions de dollars américains pour fournir des services de communications satellitaires commerciales (COMSATCOM) à l'armée américaine.



Ce programme STN (Sustainment Tactical Network) vise à soutenir les réseaux de transport stratégiques longue distance et les communications de base pour les services de soutien, le Département de la Défense (DoD) et d'autres agences fédérales.



Le service s'appuie sur des satellites commerciaux en bande Ku, associés à un réseau terrestre pour assurer une connectivité mondiale sécurisée.



David Broadbent, président-directeur général de SES Space & Defense, souligne que ce contrat reconfirme l'engagement de la société à fournir des services satellitaires interopérables et sécurisés à l'armée américaine.





Valeurs associées SES 6,2900 EUR Euronext Paris +2,28%