SES: protocole d'accord avec SpeQtral dans le QKD information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - SES annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec SpeQtral pour développer une station terrestre optique (OGS) interopérable, afin d'établir une distribution de clés quantiques (QKD) longue distance par satellite entre l'Asie et l'Europe.



Le développement d'un OGS interopérable permettra aux deux sociétés de connecter leurs missions actuelles et futures de satellites QKD, ce qui facilitera l'accès et la diversité de l'approvisionnement en QKD longue distance pour les utilisateurs finaux.



Cette collaboration permettra de réduire les coûts associés à l'infrastructure de communication quantique, de combler une lacune critique dans la disponibilité du service QKD et de réduire les obstacles au déploiement et à l'adoption à l'échelle mondiale.



Le premier OGS de ce type devrait être construit à Singapour, qui accueille déjà un vivier dynamique d'activités quantiques, notamment l'initiative National Quantum Safe Network Plus (NQSN+) pilotée par l'Infocomm Media Development Authority (IMDA) de Singapour.





Valeurs associées SES 5,5950 EUR Euronext Paris +3,61%