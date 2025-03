SES: partenariat stratégique avec Lynk Global information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 08:20









(CercleFinance.com) - SES fait part d'un partenariat stratégique avec Lynk Global pour s'adresser au segment en forte croissance du direct-to-device (D2D). Dans ce cadre, il apportera des financements de Series B pour la constellation D2D de Lynk Global, ainsi qu'une suite de services intégrés.



Par cet accord d'investissement, l'opérateur de satellites devient aussi un partenaire de canal stratégique pour Lynk Global, permettant à des clients clés gouvernementaux, MNO et automobiles d'accéder au réseau D2D de Lynk Global.



'SES et Lynk Global vont collaborer dans le développement de l'architecture réseaux de Lynk Global, ainsi que dans la fabrication de satellites aux Etats-Unis et en Europe', ajoute le groupe luxembourgeois.





