Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: partenariat renouvelé avec la NFL américaine information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi le renouvellement de son contrat avec la National Football League (NFL), aux termes duquel il va continuer à retransmettre les rencontres de la ligue de football américain pour le compte de 35 diffuseurs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.



L'opérateur luxembourgeois précise que son offre doit associer à la fois capacités satellitaires, technologie IP et réseau fibré afin d'assurer la retransmission d'au moins 150 matches.



Le groupe explique qu'il compte notamment s'appuyer sur sa nouvelle plateforme de retransmission sportive Astra 1 Sports pour ce qui concerne l'Europe et sur son nouveau satellite SES-14 dédié à la zone Amériques.



Dans son communiqué, SES rappelle qu'il collabore avec la NFL depuis 2005.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.