SES: nouveau CEO en février prochain

(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES fait part de la nomination d'Adel Al-Saleh comme prochain directeur général (CEO), à partir de février 2024. Il succèdera alors à Ruy Pinto, actuel CEO par intérim, qui restera membre de l'équipe de direction jusqu'en juin 2024.



Depuis janvier 2018, Adel Al-Saleh est CEO de T-Systems International, fournisseur de services informatiques intégrés et filiale de Deutsche Telekom, dont il est en outre parallèlement membre du conseil de direction.



Ruy Pinto deviendra conseiller stratégique d'Adel Al-Saleh à partir de juin 2024. Il a exercé les fonctions de directeur technologique (CTO) de SES de 2019 à 2023, avant de laisser ce poste à Milton Torres qui l'occupera désormais à titre définitif.





