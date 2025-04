SES: nomination au conseil de SES Space & Defense information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - SES Space & Defense, filiale de SES, fait part de la nomination de Roger W Teague, Général à la retraite de l'US Air Force, comme nouveau membre de son conseil d'administration, succédant au Général Kenneth Minihan qui était administrateur depuis 2009.



Il a servi durant trois décennies dans l'USAF, conduisant des programmes satellitaires avancés comme le MILSTAR et le Space Based Infrared Systems (SBIRS), et a exercé des fonctions dirigeantes aux sièges de l'US Air Force et de l'Air Force Space Command.



L'opérateur de satellites luxembourgeois ajoute qu'après son départ de l'USAF en 2017, Roger W Teague a occupé des postes de direction chez Terran Orbital Corp, PredaSAR Corp et Boeing, et a été partenaire fondateur d'Elara Nova Consulting.





