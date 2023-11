Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: lancement de deux satellites O3b mPOWER information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - SES a annoncé cette nuit le succès du lancement de deux satellites O3b mPOWER supplémentaires à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), en Floride, à 16h08 heure locale.



Avec ces cinquième et sixième satellites O3b mPOWER désormais en orbite, le système dispose des six satellites en orbite terrestre moyenne (MEO) requis pour offrir des services en réseau de hautes performances.



Les quatre premiers satellites lancés l'année dernière sont arrivés sur leur position orbitale finale et font actuellement l'objet de vérifications. Le démarrage du service commercial d'O3b mPOWER est prévu au deuxième trimestre 2024.





