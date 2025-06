SES: l'UE a autorisé l'acquisition d'Intelsat information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 18:24









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé sans condition, en vertu du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition d'Intelsat par SES. La Commission a conclu que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen.



SES et Intelsat sont toutes deux des opérateurs de réseaux mondiaux de satellites qui possèdent et exploitent des satellites en orbite terrestre géostationnaire. Si les deux sociétés ont leur siège au Luxembourg et sont actives dans l'EEE, les principales activités et le siège administratif d'Intelsat se trouvent aux États-Unis indique l'UE dans son communiqué.



'Les sociétés fournissent de la capacité satellitaire ' unidirectionnelle ' à des clients, notamment des radiodiffuseurs, dans le secteur des médias, ainsi que de la capacité satellitaire ' bidirectionnelle ' à, entre autres, des fournisseurs tiers de services satellitaires dans toute une série d'autres secteurs industriels. En outre, les entreprises utilisent la capacité de leurs satellites GEO pour fournir leurs propres services satellitaires'.



'Selon les entreprises, l'opération leur permettra d'accroître leur couverture et leur résilience, ainsi que de rester compétitives face aux nouveaux opérateurs de satellites en orbite basse (LEO)' indique l'UE.





Valeurs associées SES 5,0200 EUR Euronext Paris +0,40%