SES : Joseph Cohen rejoint le conseil d'administration

(AOF) - SES a annoncé la nomination de Joseph Cohen, cofondateur et associé de Trilantic Europe, au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de SES à revoir et à renforcer régulièrement la composition de son conseil d'administration. Avant de rejoindre Trilantic Europe, Joseph Cohen a travaillé pendant plus de vingt ans chez Lehman Brothers, notamment en tant que codirecteur européen de Lehman Brothers Merchant Banking et membre du comité opérationnel européen de la division gestion des investissements.

De nationalité britannique, il est titulaire d'une licence en économie de la London School of Economics.

Par ailleurs, Kaj-Erik Relander a décidé de se retirer du conseil d'administration de SES.

