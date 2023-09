SES-imagotag: le résultat net explose au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 18:03

(CercleFinance.com) - SES-imagotag publie un chiffre d'affaires de 380,7 ME au titre du 1er semestre 2023, en hausse de 33% par rapport à la même période un an plus tôt.



Les prises de commandes semestrielles s'établissent à 518 ME, soit une croissance de +35% par rapport au premier semestre 2022, tirée notamment par les succès aux Etats-Unis.



Dans le même temps, l'EBITDA a progressé de 72%, pour atteindre 43,5 ME, et le FCF retourne en territoire positif, à 34,5 ME, contre -13,7 ME douze mois plus tôt.



Le résultat net semestriel est en très forte hausse, passant de 4,9 ME à 91,5 ME.



Pour le semestre en cours, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires en ligne avec l'objectif annuel de 800 ME, avec en particulier un fort 4èmetrimestre tant en CA qu'en prises de commandes, ainsi qu'un nouvel accroissement de sa rentabilité grâce à la poursuite de l'amélioration des prix de revient industriels.



Pour l'année 2024, le Groupe anticipe la poursuite d'une forte croissance notamment tirée par l'accélération aux Etats-Unis, ainsi qu'une augmentation de la rentabilité.