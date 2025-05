SES Global : dévisse de -5%, enfonce le palier des 5E information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 16:02









(CercleFinance.com) - SES Global ricoche sous 5,30E, dévisse de -5%, enfonce le palier des 5E et devrait retrouver du soutien vers 4,69E.

Si la pression baissière s'accroissait, SES pourrait s'en aller re-tester son récent plancher des 4,48E du 29 avril.





Valeurs associées SES 4,9980 EUR Euronext Paris -4,62%