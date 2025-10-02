 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 059,35
+1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SES Global : +6%, renoue avec les 7E (août 2023)
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:09

SES Global bondit de +6% et renoue avec les 7E (zénith du 10 août 2023 et ex-plancher du 4 août 2022) et pourrait tester dans la foulée les 7,25E, résistance du 1er novembre 2022 au 25 février 2023.

Valeurs associées

SES
6,8650 EUR Euronext Paris +3,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank