SES et K2 Space dévoilent une collaboration stratégique

(AOF) - SES et K2 Space ont annoncé une collaboration stratégique visant à faire progression le développement du futur réseau en orbite terrestre moyenne. Karan Kunjur, le président-directeur général de K2 Space, a précisé : « SES apporte une expertise opérationnelle approfondie, et nous apportons la rapidité et la flexibilité d'une start-up technologique. Ensemble, nous posons les bases d'un réseau évolutif et adaptable à un large éventail d'applications ».

Plus tôt cette année, les deux sociétés ont lancé des activités de développement afin de valider de nouvelles technologies de réseau destinées aux applications commerciales et gouvernementales souveraines. Une mission en orbite au premier trimestre 2026 constituera la première étape du déploiement du futur réseau MEO de SES.

