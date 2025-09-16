 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 812,58
-1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SES et K2 Space dévoilent une collaboration stratégique
information fournie par AOF 16/09/2025 à 16:58

(AOF) - SES et K2 Space ont annoncé une collaboration stratégique visant à faire progression le développement du futur réseau en orbite terrestre moyenne. Karan Kunjur, le président-directeur général de K2 Space, a précisé : « SES apporte une expertise opérationnelle approfondie, et nous apportons la rapidité et la flexibilité d'une start-up technologique. Ensemble, nous posons les bases d'un réseau évolutif et adaptable à un large éventail d'applications ».

Plus tôt cette année, les deux sociétés ont lancé des activités de développement afin de valider de nouvelles technologies de réseau destinées aux applications commerciales et gouvernementales souveraines. Une mission en orbite au premier trimestre 2026 constituera la première étape du déploiement du futur réseau MEO de SES.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SES
6,3000 EUR Euronext Paris +0,56%
SES GLOBAL FDR
6,300 EUR Tradegate +0,88%
SES GLOBAL FDR
6,313 EUR LSE Intl +0,96%
SES GLOBAL FDR
7,0000 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank