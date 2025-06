SES: déploie de nouveaux satellites O3b mPOWER information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 09:16









(CercleFinance.com) - SES annonce que le septième et huitième satellites mPOWER d'O3b commencent à fournir des services de connectivité. Les deux satellites sont désormais prêts à offrir des services dans le monde entier.



Ces satellites O3b mPOWER renforcent les capacités du système en orbite terrestre moyenne (MEO) de deuxième génération de SES, en soutenant la fourniture de services à haut débit et à faible latence.



A ce jour, SES a lancé huit des 13 satellites O3b mPOWER à haut débit et à faible latence. Le prochain lancement d'O3b mPOWER est prévu pour l'été 2025.



SES dispose désormais de 12 passerelles O3b mPOWER opérationnelles situées en Afrique du Sud, au Pérou, au Brésil, au Portugal, en Australie, en Grèce, aux États-Unis, au Chili, aux Émirats arabes unis et au Sénégal.



Cinq de ces passerelles sont colocalisées et exploitées par les centres de données Azure de Microsoft.



' Alors que nous continuons à déployer des satellites O3b mPOWER supplémentaires, nous apportons une capacité considérablement accrue et une meilleure efficacité du réseau, ce qui se traduira par une multiplication par trois de la capacité disponible d'ici 2027 pour mieux servir nos clients dans les domaines de la mobilité, du gouvernement, de l'entreprise et du cloud. ' a déclaré Adel Al-Saleh, CEO de SES.





Valeurs associées SES 5,0550 EUR Euronext Paris -0,59%