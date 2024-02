SES dégradation des comptes en 2023

(AOF) - En 2023, SES a enregistré une chute de 28,3% de son bénéfice net ajusté à 215 millions d’euros. L’Ebitda ajusté de l’opérateur de satellites a reculé de 7,3% à 1,025 milliard d’euros, faisant ressortir une marge de 50% contre 54% en données comparables, un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a augmenté de 0,8% en données comparables à 2,03 milliards d’euros. Il a progressé de 4,4% en données publiées.

Le conseil d'administration a proposé un dividende pour l'année 2023 de 0,50 euro par action A (0,20 euro par action B), conformément à la politique de dividende stable et progressif.

En 2024, l'opérateur de satellites cible un Ebitda ajusté entre 950 millions d'euros et 1 milliard d'euros pour des ventes comprises entre 1,94 et 2 milliards d'euros.

