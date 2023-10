Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: contrat de cinq ans auprès du Pentagone information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 09:44









(CercleFinance.com) - SES a annoncé vendredi que sa filiale SES Space & Defense avait décroché un contrat de cinq ans auprès du Département américain de la Défense pour la fourniture de services satellitaires en basse orbite (LEO).



L'opérateur luxembourgeois précise faire partie des 16 attributaires sélectionnés par le Pentagone dans le cadre d'une commande totale estimée à près de 900 millions de dollars.



Dans un communiqué, SES rappelle qu'il appartient déjà au programme Comsatcom, qui facilite l'achat de capacités et de services entre le gouvernement américain et les opérateurs de satellites commerciaux.





