SES: chute de 42% du profit net ajusté en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - SES publie un profit net ajusté en chute de 41,6% à 126 millions d'euros au titre de 2024, malgré un EBITDA ajusté quasi-stable (+0,9% à changes constants) à 1,03 milliard, pour des revenus en léger retrait de 1,4% à deux milliards (-0,9% à changes constants).



L'opérateur de satellites luxembourgeois affiche une croissance de 2,9% des revenus de ses activités réseaux, tirée par les activités gouvernementales (+6,4%) et mobilité (+7,1%), alors que ceux de ses activités médias se sont contractés de 5,3%.



Un dividende final de 0,25 euro par action A (0,10 euro par action B) sera proposé par le conseil d'administration lors de l'AG du 3 avril, ce qui portera le dividende total au titre de 2024 à 0,50 euro par action A (0,20 euro par action B).



Ayant atteint ou légèrement dépassé les hauts de ses fourchettes-cibles pour l'année écoulée, SES anticipe pour 2025 un EBITDA ajusté globalement stable et des revenus inchangés par rapport à 2024, à taux de changes constants.





Valeurs associées SES 3,74 EUR Euronext Paris +2,08%