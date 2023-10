Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: chute de 35% du profit net ajusté à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - SES publie un profit net ajusté en chute de 35% à 180 millions d'euros et un EBITDA ajusté en baisse de 4,5% (-5,2% en comparable) à 792 millions à fin septembre 2023, pour des revenus en hausse de 6,8% à 1,49 milliard (+0,2% en comparable).



'Nous restons pleinement en voie de réaliser nos perspectives financières 2023', affirme Ruy Pinto, le CEO de l'opérateur de satellites, soulignant avoir 'sécurisé d'importants renouvellements en vidéo qui soutiennent la génération de trésorerie à long terme'.



Par ailleurs, SES confirme le lancement prévu de ses deux prochains satellites O3b mPOWER 5 et 6 au début du mois de novembre 2023, pour un lancement des services commerciaux attendu à partir du début du deuxième trimestre 2024.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.