SES: Adel Al-Saleh, nouveau directeur général à partir de février 2024

(AOF) - SES annonce qu'Adel Al-Saleh a été engagé en tant que Directeur général, à compter de février 2024. Le fournisseur de solutions de connectivité précise que depuis janvier 2018, M. Al-Saleh est Directeur général de T-Systems International GmbH, fournisseur de services informatiques intégrés et filiale de Deutsche Telekom AG (DT), et membre du Conseil d'administration de DT. A ce poste il a mené la transition d'une entreprise classique de technologie de l'information et d'externalisation vers un fournisseur de services informatiques intégrés et de solutions numériques.

Le CEO intérimaire de SES, Ruy Pinto, qui a exercé les fonctions de Chief Technology Officer de SES de 2019 à 2023, continuera de diriger SES jusqu'en janvier 2024, puis il assumera le rôle de conseiller stratégique auprès du CEO. Milton Torres, qui a succédé à M. Pinto au poste de directeur technique à titre intérimaire, continuera d'exercer cette fonction à l'avenir.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.