SES: accord avec Mileto Tecnologia au Brésil

(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites luxembourgeois SES annonce la signature d'un nouvel accord de distribution de contenu avec Mileto Tecnologia pour sa plateforme de télévision payante directe à domicile (DTH) au Brésil.



Dans le cadre de cet accord, SES fournira à Mileto une capacité sur le satellite SES-6 au voisinage de 40,5 degrés Ouest, assurant ainsi une couverture pour la diffusion de son bouquet de chaînes HD à plus de 600.000 foyers à travers le pays.



SES précise que cet accord fait suite à l'acquisition récente par Mileto de l'ensemble de l'infrastructure et des abonnés d'Oi TV, l'un des plus grands services de télévision payante par satellite traditionnels du Brésil.





