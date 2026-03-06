information fournie par Reuters • 06/03/2026 à 14:34

Servier rachète Day One Biopharmaceuticals pour une valeur totale de 2,5 milliards de dollars en fonds propres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe pharmaceutique international indépendant Servier va racheter Day One Biopharmaceuticals

DAWN.O pour une valeur totale en fonds propres d'environ 2,5 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés vendredi.