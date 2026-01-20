ServiceNow progresse grâce à la signature d'un accord avec OpenAI

20 janvier - ** Les actions de l'entreprise de logiciels ServiceNow NOW.N augmentent de 2,3 % à 130,24 $ avant le marché après avoir signé un accord avec OpenAI

** Les deux sociétés ont signé un accord de trois ans qui intégrera les modèles d'IA du fabricant de ChatGPT dans les logiciels d'entreprise de NOW, rapporte le Wall Street Journal

** L'accord dépend de l'utilisation par les clients des modèles d'OpenAI dans ServiceNow et comprend également un engagement de revenus de ServiceNow envers OpenAI - rapport

** NOW et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** En 2025, NOW a chuté de 28%