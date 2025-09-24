ServiceNow progresse après que Morgan Stanley l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de ServiceNow NOW.N augmentent de 2 % à 946,5 $ en pré-marché après que Morgan Stanley ait relevé la note de l'entreprise de logiciels de "égal à égal" à "surpondérer"

** Les risques liés à la GenAI et les préoccupations fédérales éclipsent une exécution solide et un positionnement robuste pour développer les capacités de la GenAI, créant un risque-récompense attrayant, selon MS

** Les investisseurs ne voient pas la forêt pour les arbres" sur NOW, estime MS, qui voit plusieurs voies pour atteindre son objectif de revenus d'abonnement de 2026 et maintenir une croissance de plus de 20 % du flux de trésorerie disponible pendant des années

** Les courtiers augmentent le PT de 1 040 $ à 1 250 $; le nouveau PT représente une hausse de plus de 34 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action

** 44 des 47 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, deux comme "conservée" et une comme "vendue" ou plus basse, et leur PT médian est de 1 175 $

** À la dernière clôture, l'action était en baisse d'environ 12,5 % depuis le début de l'année