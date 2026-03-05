 Aller au contenu principal
ServiceNow progresse après avoir lancé un agent d'intelligence artificielle pour les agences gouvernementales
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de ServiceNow NOW.N augmentent de 6,3 % à 121 $ suite à l'annonce du lancement d'un nouveau service basé sur l'intelligence artificielle pour les organisations gouvernementales

** NOW est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis avril 2025 et sa clôture la plus élevée depuis le 28 janvier de cette année; l'indice de référence S&P 500 .SPX est en baisse de 1,3 % sur la journée ** Le nouveau ServiceNow EmployeeWorks combine l'IA conversationnelle et la recherche de niveau entreprise de Moveworks avec le ServiceNow Employee Center pour créer une porte d'entrée IA pour le personnel d'une agence et sa mission", a déclaré la société dans un communiqué ** NOW a acquis Moveworks pour un montant non divulgué en décembre ** 48 analystes couvrent NOW, lui donnant une note moyenne de "acheter" et une prévision médiane de 186,50 $, selon les données de LSEG

** NOW est en baisse de 21,1% depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,9% pour l'indice NASDAQ Composite .IXIC

IA: Intelligence artificielle

