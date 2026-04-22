 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ServiceNow pénalisé en Bourse malgré des résultats supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 23:07

ServiceNow a dévoilé des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais son titre affiche un recul de plus de 12% dans les échanges prolongés, les investisseurs s'inquiétant de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur son activité. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 97 cents par action, contre 96 cents attendus, pour un chiffre d'affaires de 3,77 milliards de dollars, en hausse de 22% sur un an. Le bénéfice net a atteint 469 millions de dollars, en légère progression.

La réaction négative du marché s'explique par un ralentissement de la croissance des revenus d'abonnement, liés à des retards dans la signature de contrats importants au Moyen-Orient. Cet impact est estimé à environ 75 points de base. Les revenus d'abonnement se sont toutefois établis à 3,67 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions, mais insuffisants pour rassurer les investisseurs sur la dynamique à court terme.

Malgré ces incertitudes, ServiceNow a relevé ses prévisions pour 2026, anticipant des revenus d'abonnement compris entre 15,74 et 15,78 milliards de dollars. Le groupe poursuit également sa stratégie dans l'intelligence artificielle, avec un portefeuille en forte croissance qui pourrait dépasser 1 milliard de dollars. Parallèlement, il renforce ses investissements, notamment avec l'acquisition d'Armis pour 7,75 milliards de dollars et l'extension de son partenariat avec Google Cloud.

Valeurs associées

SERVICENOW
103,110 USD NYSE +2,94%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank