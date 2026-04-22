ServiceNow pénalisé en Bourse malgré des résultats supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 23:07
La réaction négative du marché s'explique par un ralentissement de la croissance des revenus d'abonnement, liés à des retards dans la signature de contrats importants au Moyen-Orient. Cet impact est estimé à environ 75 points de base. Les revenus d'abonnement se sont toutefois établis à 3,67 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions, mais insuffisants pour rassurer les investisseurs sur la dynamique à court terme.
Malgré ces incertitudes, ServiceNow a relevé ses prévisions pour 2026, anticipant des revenus d'abonnement compris entre 15,74 et 15,78 milliards de dollars. Le groupe poursuit également sa stratégie dans l'intelligence artificielle, avec un portefeuille en forte croissance qui pourrait dépasser 1 milliard de dollars. Parallèlement, il renforce ses investissements, notamment avec l'acquisition d'Armis pour 7,75 milliards de dollars et l'extension de son partenariat avec Google Cloud.
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