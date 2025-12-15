 Aller au contenu principal
ServiceNow en baisse après des informations faisant état d'un accord d'acquisition avec Armis pour un montant de 7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 12:06

15 décembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels ServiceNow NOW.N chutent de 2,5 % à 843,28 $ avant le marché

** NOW proche d'un accord pour acheter la startup de cybersécurité Armis pour un montant allant jusqu'à 7 milliards de dollars, selon Bloomberg

** La transaction pourrait être annoncée dans les prochains jours; les négociations pourraient encore échouer, ajoute le rapport

** ServiceNow a refusé de commenter le rapport

** Armis avait envisagé une introduction en bourse l'année prochaine; elle a levé 435 millions de dollars en novembre à une valeur de 6,1 milliards de dollars

** Les outils de cybersécurité avancés ont vu leur demande augmenter après plusieurs cyberattaques mondiales cette année

SERVICENOW
865,000 USD NYSE -0,29%
