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ServiceNow chute après la rétrogradation d'UBS à "neutre"
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions du fabricant de logiciels d'entreprise ServiceNow NOW.N chutent de 1,9 % à 88,19 $ avant le marché

** UBS rétrograde l'action de "achat" à "neutre", réduit son objectif de cours à 100 $ contre 170 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 11,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage suggère que si les systèmes d'enregistrement de base semblent durables, la couche d'automatisation du flux de travail pourrait être vulnérable à la perturbation de l'IA

** "Les tâches d'automatisation des flux de travail peuvent en effet être automatisées en exploitant les modèles d'IA, ce qui augmente le risque que davantage d'entreprises le fassent au lieu de passer à l'UGS Pro Plus/Now Assist de ServiceNow." - UBS

** UBS signale un environnement de dépenses à court terme difficile pour les logiciels non liés à l'IA, car les entreprises réorientent de plus en plus leurs budgets vers des initiatives liées à l'IA, ce qui pourrait conduire à des "résultats plus faibles que la normale" pour NOW au cours des prochains trimestres

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 41,4 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 25,2 % de l'indice S&P 500 Software .SPLRCIS .

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