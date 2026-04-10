ServiceNow à son plus bas niveau depuis 3 ans après la rétrogradation d'UBS à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 avril -

** Les actions de ServiceNow NOW.N chutent de 7 % à 83,65 $, leur plus bas niveau depuis mars 2023

** UBS rétrograde l'action du fabricant de logiciels d'entreprise de " acheter" à "neutre" et réduit l'objectif de prix de 170 à 100 dollars

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 11,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que siles systèmes d'enregistrement de base de ServiceNow semblent durables, la couche d'automatisation des flux de travail peut être vulnérable à la perturbation de l'IA

** Les tâches d'automatisation des flux de travail peuvent en effet être automatisées en exploitant les modèles d'IA, ce qui augmente le risque que davantage d'entreprises le fassent au lieu de passer à l'UGS Pro Plus/Now Assist de ServiceNow" - UBS

** UBS signale un environnement de dépenses difficile à court terme pour les logiciels non liés à l'IA, car les entreprises réorientent de plus en plus leurs budgets vers des initiatives d'IA, ce qui pourrait conduire à des résultats plus faibles que la normale pour NOW au cours des prochains trimestres.

**En incluant lesmouvements de la séance, l'action a baissé de 45,4 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 26,3 % de l'indice S&P 500 Software .SPLRCIS .