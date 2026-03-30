Service Properties chute suite au lancement d'une offre d'actions de 500 millions de dollars

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30 mars - ** Service Properties Trust SVC.O en baisse de 16,2 % à 1,50 $ après la clôture du marché, alors qu'il cherche à lever des fonds ** La société de placement immobilier basée à Newton (Massachusetts) lance une offre d'actions de 500 millions de dollars

** L'intention est d'utiliser le produit net pour racheter la totalité ou une partie des billets à 4,95 % d'un montant de 100 millions de dollars échéant en 2027 et/ou des billets à 5,50 % d'un montant de 450 millions de dollars échéant en 2027

** Helix Partners et le groupe RMR, le gestionnaire de SVC, ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 100 millions de dollars et 50 millions de dollars de l'offre, respectivement. Le directeur général et le directeur financier de SVC, ainsi que d'autres initiés, ont également indiqué qu'ils achèteraient des actions

** Dans le cadre de l'offre, la société déclare qu'elle élargira son conseil d'administration en y ajoutant à court terme un administrateur indépendant ayant une expérience dans le domaine de l'hôtellerie, dans le but d'améliorer la gouvernance alors qu'elle cherche à améliorer les performances de son portefeuille d'hôtels

** Yorkville Secs est le chef de file de l'opération avec Jones Trading

** La société a ~168,1 mln d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de ~300 mln $

** L'action a terminé en hausse de 0,6 % à 1,79 $ lundi. Au cours de l'année écoulée, l'action a perdu 33%

** Les 3 analystes qui couvrent le titre le considèrent comme "hold" avec 2 PTs de 2$ et 2,50$, selon les données de LSEG