 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Serve Robotics progresse grâce à l'acquisition d'une entreprise de robotique d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du fabricant de robots de livraison Serve Robotics SERV.O ont augmenté de 3,4 % à 13,81 $ après la cloche

** SERV va acquérir Diligent Robotics, un fournisseur de robots assistants dotés d'une intelligence artificielle pour le secteur de la santé

** SERV achètera Diligent dans le cadre d'une transaction boursière évaluée à 29 millions de dollars, avec un complément de prix potentiel pouvant atteindre 5,3 millions de dollars

** L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre 2026

** SERV a chuté de plus de 23% en 2025

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

SERVE ROBOTICS
13,3550 USD NASDAQ -9,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank