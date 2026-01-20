Serve Robotics progresse grâce à l'acquisition d'une entreprise de robotique d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du fabricant de robots de livraison Serve Robotics SERV.O ont augmenté de 3,4 % à 13,81 $ après la cloche

** SERV va acquérir Diligent Robotics, un fournisseur de robots assistants dotés d'une intelligence artificielle pour le secteur de la santé

** SERV achètera Diligent dans le cadre d'une transaction boursière évaluée à 29 millions de dollars, avec un complément de prix potentiel pouvant atteindre 5,3 millions de dollars

** L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre 2026

** SERV a chuté de plus de 23% en 2025