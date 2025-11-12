Serve chute après des prévisions de revenus décevantes pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 novembre - ** Les actions du fabricant de robots de livraison Serve Robotics SERV.O ont baissé de 2,8% à 10,18 $ dans les échanges prolongés ** Serve prévoit un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions de dollars en 2025, contre une estimation moyenne de 4,14 millions de dollars, selon 7 analystes interrogés par LSEG
** L'entreprise déclare cependant que les indications actuelles suggèrent une multiplication par 10 de son chiffre d'affaires l'année prochaine
** Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 687 000 dollars, contre 691 000 dollars prévus
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de ~22% cette année
