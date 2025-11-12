 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 063,31
0,00%
Serve chute après des prévisions de revenus décevantes pour 2025
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fabricant de robots de livraison Serve Robotics SERV.O ont baissé de 2,8% à 10,18 $ dans les échanges prolongés ** Serve prévoit un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions de dollars en 2025, contre une estimation moyenne de 4,14 millions de dollars, selon 7 analystes interrogés par LSEG

** L'entreprise déclare cependant que les indications actuelles suggèrent une multiplication par 10 de son chiffre d'affaires l'année prochaine

** Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 687 000 dollars, contre 691 000 dollars prévus

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de ~22% cette année

Valeurs associées

SERVE ROBOTICS
10,4700 USD NASDAQ +1,36%
