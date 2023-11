Série d'automne : Withings, l’ange gardien de notre santé

Des balances établissant un bilan de santé, des capteurs de sommeil à installer sous un matelas, des montres capables d’effectuer un électrocardiogramme, et depuis peu un dispositif d’analyse d’urine pour surveiller l’apport métabolique. (© Withings)

Les montres et les balances connectées de Withings veillent au bien-être et à la santé de millions d’usagers depuis 15 ans. Grâce à des capteurs et des algorithmes de plus en plus évolués, ces accessoires pourraient occuper une place centrale dans la médecine de prévention.

Pour découvrir l’un des produits vedettes du dernier Consumer Electronics Show, la grand-messe de l’électronique grand public qui se tient chaque année à Las Vegas, il fallait plonger le regard… au fond d’un WC, où un drôle de galet bourré de technologie y faisait de l’œil au visiteur.

Baptisé U-Scan, l’appareil, qui se veut un véritable «laboratoire d’analyse d’urine à domicile», repartira vers Paris avec trois prix de l’innovation, qui viendront garnir la vitrine aux trophées de Withings. Les produits de la start-up française accumulent en effet les récompenses depuis 2009 et le lancement du premier pèse-personne connecté de la marque.

L’entreprise installée à Issy-les-Moulineaux, à l’ouest de Paris, n’a pas attendu l’Apple Watch pour ausculter quotidiennement les Français, dans un premier temps, puis rapidement au-delà de nos frontières et jusqu’aux États-Unis. Aujourd’hui, 10 millions de «patients» font confiance à leur montre ou leur pèse-personne Withings pour rester en forme.

Au fil des années et des brevets, ces appareils se sont complexifiés. De nouveaux capteurs sont apparus, épaulés par des algorithmes et désormais l’intelligence artificielle, afin de mesurer toujours plus de constantes.

La Scanwatch 2 présentée cet automne est ainsi capable d’enregistrer un électrocardiogramme, de suivre en continu la fréquence