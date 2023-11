Série d'automne : Loft Orbital, ses satellites démocratisent l’accès à l’espace

Le «Blablacar du spatial» propose à ses clients de s’occuper de toute l’intendance du lancement : préparation du satellite, réservation du lanceur, mise en orbite, communication avec la Terre, maintenance technique, etc. (© Loft Orbital)

Les start-ups du «New space» révolutionnent l’industrie spatiale. À l’image de Loft Orbital, une jeune société basée près de Toulouse qui propose aux entreprises un service d’hébergement clé en main sur ses satellites. Une offre unique en son genre qui a séduit la Nasa.

«À louer: satellite en orbite basse, vue imprenable, services et équipements haut de gamme.»

S’il y a peu de chances de trouver un jour ce type d’annonces sur Leboncoin, il s’agit pourtant de la proposition énoncée par Loft Orbital, une entreprise créée au cœur de la Silicon Valley par un trio passionné d’espace : deux Français, Antoine de Chassy et Pierre-Damien Vaujour, passés par EADS, l’Agence spatiale européenne et la Nasa, et un entrepreneur américain, Alex Greenberg.

Un ADN franco-américain qui perdure, l’entreprise ayant un pied aux États-Unis et l’autre à Toulouse, épicentre de la «Space vallée» européenne, où travaillent 80 des 200 salariés de la société. «Blablacar du spatial», «covoiturage satellitaire», les analogies fleurissent pour résumer l’activité de Loft Orbital.

Emmanuelle Meric, directrice générale depuis septembre 2022, voit l’entreprise comme «l’Amazon Web Services de l’espace», Loft Orbital proposant une infrastructure satellitaire, de la même façon que la filiale d’Amazon loue sa plateforme «cloud».

Afin de démocratiser l’accès à l’espace, Loft Orbital s’appuie sur la mutualisation de satellites pouvant embarquer une dizaine de charges utiles et des ressources servant à la communication entre la Terre et l’espace. Chaque client ne paie que ce qu’il consomme, comme on s’acquitte d’un abonnement