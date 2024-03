SergeFerrari : forte dégradation de ses comptes annuels 2023

(AOF) - SergeFerrari a réalisé sur l'année 2023 un chiffre d'affaires de 327,6 millions d'euros, soit un recul de 3,3% à périmètre et change courants et de 6,8% à périmètre et change constants, impacté par la contraction de ses marchés historiques en Europe. Le Rebit du groupe s'établit à 11,3 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros l'année précédente, soit un repli de 57,5% sur un an. Le groupe enregistre un résultat opérationnel à 12,6 millions d'euros contre 25,1 millions d'euros en 2022, soit un recul de 50% sur un an.

Le résultat net part du groupe ressort à 4,7 millions d'euros contre 15,5 millions d'euros en 2022. Il est en repli de 69,6% sur un an.

"La baisse du taux marge sur achats consommés observée sur la période, passant de 52,3% du chiffre d'affaires en 2022 à 50,6% en 2023, s'explique par la conjonction d'un effet volume négatif sur les ventes et de la hausse des coûts de l'énergie", souligne SergeFerrari.

En parallèle de la présentation de ses résultats annuels, le groupe proposera à l'Assemblée Générale du 16 mai 2024 le versement d'un dividende de 0,12 euro par action au titre de l'exercice 2023, mis en paiement en juillet 2024.

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.