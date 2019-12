SERGE FERRARI : Suspension temporaire d'activité sur une ligne de production

Suspension temporaire d'activité sur une ligne de production

Saint-Jean-de-Soudain, le 3 décembre 2019, 17h45 CET - Serge Ferrari Group (FR0011950682 - SEFER), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, souhaite apporter des précisions concernant le départ de feu qui s'est déclaré le dimanche 1er décembre aux environs de 17 heures 30 sur l'une des lignes de production du site de La Tour-du-Pin.

Cet incident a été rapidement circonscrit par les pompiers. Aucun dommage corporel n'est à déplorer et les investigations menées ont exclu tout risque de pollution.

L'entreprise travaille actuellement à la détermination des causes exactes de cet événement afin de garantir la totale sécurité des installations et des collaborateurs lors du redémarrage de la production.

Tout est mis en œuvre pour assurer une reprise de la production le plus rapidement possible. Celle-ci sera progressive dans les jours à venir, avec la remise en route des équipements de production non impactés et mis en arrêt pour des raisons de sécurité.

Dans l'intervalle, le Groupe se mobilise afin de limiter l'impact de cette interruption de production pour ses clients.

Cet événement aura une incidence sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2019. L'impact financier est en cours d'évaluation, ses conséquences devraient néanmoins être limitées, grâce à la politique de couverture des risques de la société.

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation (Espagne, Dubaï), les activités de distribution du Groupe Giofex en Europe et un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2018, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 185 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com

Contacts

Serge Ferrari

Philippe Brun

Directeur Général Délégué

investor@sergeferrari.com

NewCap

Relations Investisseurs

Sandrine Boussard-Gallien

Théodora Xu

Tél. : 01 44 71 94 94

sferrari@newcap.eu NewCap

Relations médias

Nicolas Merigeau

Tél. : 01 44 71 94 98

nmerigeau@newcap.fr