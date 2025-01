Serge Ferrari : légère baisse des ventes sur l'année 2024

(AOF) - Le groupe Serge Ferrari a réalisé sur l’année 2024 un chiffre d’affaires de 323,6 millions d'euros, soit une légère baisse de 1,2% à périmètre et change courants et de 1% à périmètre et change constants. Le niveau d’activité enregistré sur 12 mois confirme la reprise progressive des volumes observée depuis la fin du premier semestre 2024. La zone Europe retrouve le niveau d'activité observé en 2023, affichant un niveau de chiffre d'affaires quasi-équivalent à celui de la période précédente, en baisse de 0,1% à périmètre et change courants et de 0,2% à périmètre et change constants.

La zone Amerique est toujours pénalisée par un contexte attentiste avec la transition post-électorale aux États-Unis et enregistre un recul de son chiffre d'affaires de 11% à périmètre et change courants et de 10,6% à périmètre et change constants.

La zone Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique affiche quant à elle un chiffre d'affaires en légère baisse de 0,6% à périmètre et change courants et en hausse de 2,1% à périmètre et change constants.

Toutefois, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 s'élève à 89,8 millions d'euros, en croissance de 13,6% à la fois à périmètre et change courants et à périmètre et change constants, comparé au quatrième trimestre de l'exercice 2023, porté par la reprise de l'activité sur l'ensemble des zones géographiques que le groupe adresse.

"Fort des premiers impacts positifs liés à la reprise d'activité sur le deuxième semestre, le groupe entend poursuivre l'activation des différentes mesures d'efficacité opérationnelle du plan Transform 2025, au cours du prochain exercice. Les effets de ce plan en année pleine et l'amélioration actuelle de la conjoncture sur l'ensemble des marchés adressés permettent au groupe de confirmer son ambition de renouer rapidement avec une progression de sa profitabilité", a expliqué Serge Ferrari.

