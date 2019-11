SERGE FERRARI : DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE AU 31 OCTOBRE 2019

Saint Jean de Soudain, 6 novembre 2019

DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE

AU 31 OCTOBRE 2019

SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris - compartiment C.

Publication du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF).

Date d'arrêt des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 octobre 2019 12 299 259 Total brut de droits de vote : 21 159 874

Total net (*) de droits de vote : 20 696 261

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)

