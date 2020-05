SERGE FERRARI : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 14 mai 2020 | Résultats des votes et résolutions

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 14 mai 2020

Résultats des votes et résolutions

Saint-Jean-de-Soudain, le 15 mai 2020, 17h45 CEST - SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), concepteur, développeur et fabricant de toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs, est coté sur Euronext Paris - compartiment C.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-106-1 du code de commerce, et à l'issue de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue à huis clos le 14 mai 2020 à 17h00, le Groupe Serge Ferrari informe ses actionnaires du résultat du vote des résolutions présentées.

Le nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance était de 19 364 600, soit 93,60% du nombre total des droits de vote ;

Le nombre d'actions votantes était de 10 560 374, soit 89,25% des actions ayant droit de vote

Le résultat du vote des résolutions est détaillé ci-après. Toutes les résolutions de cette Assemblée générale ont de ce fait été adoptées, à l'exception de la 29ème résolution, ceci conformément aux recommandations exprimées par le Conseil d'administration.

Vote pour Vote contre Résolutions Nombre % Nombre % 1. 19 364 600 100,00% 0 0,00% 2. 17 943 023 92,66% 1 421 577 7,34% 3. 19 364 600 100,00% 0 0,00% 4. 19 364 600 100,00% 0 0,00% 5. 2 036 958 82,55% 430 522 17,45% 6. 19 143 930 98,86% 220 670 1,14% 7. 19 170 248 99,00% 194 352 1,00% 8. 19 303 540 99,68% 61 060 0,32% 9. 19 303 540 99,68% 61 060 0,32% 10. 19 303 540 99,68% 61 060 0,32% 11. 19 303 540 99,68% 61 060 0,32% 12. 19 364 600 100,00% 0 0,00% 13. 19 298 523 99,66% 66 077 0,34% 14. 19 364 600 100,00% 0 0,00% 15. 19 364 600 100,00% 0 0,00%

Vote pour Vote contre Résolutions Nombre % Nombre % 16. 19 236 325 99,34% 128 275 0,66% 17. 19 364 600 100,00% 0 0,00% 18. 19 364 600 100,00% 0 0,00% 19. 18 949 578 97,86% 415 022 2,14% 20. 18 934 078 97,78% 430 522 2,22% 21. 18 934 078 97,78% 430 522 2,22% 22. 17 594 078 97,61 % 430 522 2,39% 23. 19 093 688 98,60% 270 912 1,40% 24. 18 995 138 98,09% 369 462 1,91% 25. 18 995 138 98,09% 369 462 1,91% 26. 19 237 463 99,34% 127 137 0,66% 27. 17 670 638 98,04% 353 962 1,96% 28. 17 670 638 98,04% 353 962 1,96% 29. 2 406 880 12,43% 16 957 720 87,57% 30. 19 364 600 100,00% 0 0,00%

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société : https://www.sergeferraribourse.com/informations-financieres/assemblees-generales.html

Agenda financier

Publication du Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2020, le mardi 28 juillet 2020 après bourse

après bourse Publication des Résultats du 1er semestre 2020, le mercredi 9 septembre 2020, après bourse

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de quatre sites de production en Europe. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d'un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2019, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 189 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com

