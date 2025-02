Septième semaine de progression pour l'or

(AOF) - L'once d'or perd 0,84% à 2901,78 dollars, mais s'apprête à enregistrer sa septième semaine de hausse d'affilée. Elle avait enregistré mardi un plus haut historique à plus de 2942 dollars. Les raisons de l'attrait des investisseurs pour l'or sont désormais bien connues. Le métal précieux est recherché en raison des incertitudes commerciales et géopolitiques, mais aussi des préoccupations liées à la dette du gouvernement américain et des craintes concernant l'inflation.

Selon Bank of America, les fonds spécialisés dans l'or ont enregistré une collecte hebdomadaire de 2 milliards d'euros.