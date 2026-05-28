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SentinelOne s'effondre après des prévisions trimestrielles décevantes
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 23:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Le titre de la société de cybersécurité SentinelOne S.N a chuté de 16,9 % à 14,98 $ après la clôture

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 289 et 291 millions de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 292 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Elle table sur un BPA ajusté compris entre 6 et 8 cents au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendent à 8 cents

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 276,7 millions de dollars, manquant l'estimation de 277,3 millions de dollars

** SentinelOne va réduire ses effectifs d'environ 8 % link afin d'investir dans des domaines de croissance tels que l'IA, les données et le cloud

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2027

** Le cours de l'action a progressé de 20 % depuis le début de l'année

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