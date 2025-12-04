 Aller au contenu principal
SentinelOne prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, la directrice financière quitte ses fonctions
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité SentinelOne S.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes et le départ de la directrice financière Barbara Larson.

Les actions de la société ont chuté de 6% dans les échanges prolongés.

La société a prévu des revenus de 271 millions de dollars pour le quatrième trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 273,1 millions de dollars, selon les données compilées par lSEG.

Valeurs associées

SENTINELONE RG-A
16,980 USD NYSE +0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

