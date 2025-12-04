SentinelOne prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, la directrice financière quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité SentinelOne S.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes et le départ de la directrice financière Barbara Larson.

Les actions de la société ont chuté de 6% dans les échanges prolongés.

La société a prévu des revenus de 271 millions de dollars pour le quatrième trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 273,1 millions de dollars, selon les données compilées par lSEG.