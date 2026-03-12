 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SentinelOne chute après que l'entreprise de cybersécurité a annoncé un bénéfice inférieur à ses estimations pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de cybersécurité SentinelOne S.N chutent de 3,3 % à 13,32 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action entre 1 cent et 2 cents pour le premier trimestre fiscal, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 5 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 276 et 278 millions de dollars pour le trimestre, ce qui correspond largement aux estimations de 277 millions de dollars

** Les revenus de la société pour le 4ème trimestre augmentent de 20% à 271,2 millions de dollars

** En 2025, l'action a baissé de 32%

Valeurs associées

SENTINELONE RG-A
13,780 USD NYSE -2,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank