SentinelOne chute après que l'entreprise de cybersécurité a annoncé un bénéfice inférieur à ses estimations pour le premier trimestre

12 mars - ** Les actions de la société de cybersécurité SentinelOne S.N chutent de 3,3 % à 13,32 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action entre 1 cent et 2 cents pour le premier trimestre fiscal, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 5 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 276 et 278 millions de dollars pour le trimestre, ce qui correspond largement aux estimations de 277 millions de dollars

** Les revenus de la société pour le 4ème trimestre augmentent de 20% à 271,2 millions de dollars

** En 2025, l'action a baissé de 32%