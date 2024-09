Sensorion : une trésorerie disponible d'environ 87 millions d'euros jusqu'à fin 2025

(AOF) - Sensorion a dévoilé ses résultats semestriels au 30 juin 2024 d'où ressort une perte nette de 13,9 millions d'euros contre une perte de 12,3 millions l'an dernier à la même période. La biotech présente une trésorerie disponible d'environ 87 millions d'euros pour soutenir les opérations prévues jusqu'à la fin de l'année 2025, contre 37 millions au 31 décembre 2023. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 19%, à 14,7 millions d'euros.

Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion a déclaré : "Sur le plan financier, la bonne exécution de notre feuille de route a attiré de nouveaux investissements dans la société, avec la participation d'investisseurs internationaux de premier plan, spécialisés dans le secteur de la santé, dans deux placements privés réalisés en février et en avril derniers pour un montant total de 65 millions d'euros. Les activités de la société sont financées jusqu'à fin 2025 grâce à ces moyens complémentaires."

