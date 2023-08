Sensorion réalise un placement privé de € 35 millions souscrit par des investisseurs américains et européens de premier plan dans le domaine des biotechnologies

• Un nouvel investisseur, Redmile Group, entre au capital de Sensorion - les investisseurs existants, Invus et Sofinnova Partners, réinvestissent de manière significative.

• Ce nouveau financement permettra à la Société d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à fin septembre 2024.

• Dans le cadre du Placement Privé, entrée de Redmile Group au conseil d'administration, en remplacement de Bpifrance Investissement, dont le représentant permanent était M. Jean-François Morin.





Montpellier, le 3 août 2023, à 19h00 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, annonce aujourd'hui la réalisation d’un financement par placement privé de €35 millions réservé à des investisseurs qualifiés (le « Placement Privé » ) suivant les termes d'accords définitifs signés par la Société avec Redmile Group, un investisseur dans le domaine de la santé basé aux États-Unis, et les actionnaires existants de Sensorion, Invus et Sofinnova Partners, prévoyant (i) la souscription par ces investisseurs de 107.142.856 actions ordinaires nouvellement émises par la Société (les " Nouvelles Actions ") à un prix par Nouvelle Action de 0,28 € (le " Prix de Souscription ") et (ii) la souscription par Redmile Group de 17.857.143 bons de souscription d'actions préfinancés (les " BSA "))