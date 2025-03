Sensorion présente ses résultats pour l’exercice 2024, fait le point sur ses activités et annonce la mise à disposition du rapport annuel

• Recrutement terminé de la première cohorte de l'essai clinique de Phase 1/2 du SENS-501, Audiogene, et recommandation positive du DMC ; recrutement de la deuxième cohorte et tenue d’un séminaire en ligne avec des leaders d’opinion, afin de présenter de nouvelles données, prévus au cours du premier semestre 2025



• Critères principaux et secondaires atteints dans l'étude de Preuve de Concept de Phase 2a du SENS-401 pour la prévention de l'audition résiduelle après l'implantation cochléaire ; discussions pour un partenariat potentiel en cours



• Fin du recrutement des patients dans l’étude de Phase 2a de Preuve de Concept de SENS-401 dans l'ototoxicité induite par le cisplatine, NOTOXIS ; les données principales devraient être communiquées d'ici la fin du quatrième trimestre 2025



• Renforcement du bilan financier et du portefeuille d’actionnaires grâce à deux augmentations de capital auprès d'investisseurs institutionnels américains et européens de premier plan, spécialisés dans le secteur de la santé, pour un montant total de 65,5 millions d'euros



• La trésorerie et les dépôts à court terme de 77 millions d’euros financent les activités de la Société jusqu'à la fin du premier trimestre 2026