Sensorion: poursuite de l'étude Audiogene recommandée information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Sensorion annonce que le comité de surveillance des données (DMC) a recommandé la poursuite de l'essai clinique de phase 1/2 Audiogene, conçu pour évaluer l'injection intra- cochléaire du SENS-501 pour traiter la perte auditive liée à des mutations du gène OTOF.



La recommandation du DMC confirme le profil de sécurité favorable du SENS-501 à la première dose testée chez des enfants âgés de 6 à 31 mois au moment de l'administration. L'administration intra-cochléaire a elle aussi été bien tolérée.



Le comité a recommandé que l'étude procède comme prévu à l'évaluation de la deuxième dose, suite prévue de la partie d'escalade de dose de l'essai. Le recrutement de la deuxième cohorte (trois patients) devrait être complété d'ici la fin du premier semestre.





Valeurs associées SENSORION 0,62 EUR Euronext Paris +1,63%