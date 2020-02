Sensorion participera et présentera au LSX World Congress 2020

Sensorion annonce sa participation et une présentation lors du LSX World Congress 2020, qui se tiendra les 4 et 5 Février à Londres.



Le LSX World Congress réunit des dirigeants du secteur de la santé pour échanger sur des sujets de stratégie d'entreprise, d'investissement, de partenariats ou encore de commercialisation. Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, présentera la stratégie de la société et les récents progrès, notamment concernant SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) avec l'annonce récente du financement non-dilutif accordé pour soutenir le développement clinique de SENS-401 incluant la participation du Ministère français des armées, ainsi que les avancées sur les programmes de thérapie génique.